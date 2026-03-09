Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 9 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 745 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 750 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 9 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 9 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб
  • танків – 11 745 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.
  • артилерійських систем – 38 129 (+70) од.
  • РСЗВ – 1 675 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 326 (+4) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі/катери – 31 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.
  • спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1475-й день повномасштабної війни в Україні.

