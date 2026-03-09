Втрати ворога станом на 9 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 750 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 9 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 9 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 9 березня втратила:
- особового складу – близько 1 274 040 (+750) осіб
- танків – 11 745 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 167 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 129 (+70) од.
- РСЗВ – 1 675 (+2) од.
- засоби ППО – 1 326 (+4) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 166 640 (+2 224) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі/катери – 31 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188) од.
- спеціальна техніка – 4 083 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1475-й день повномасштабної війни в Україні.
