Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс
Експерти зазначають, що короткостроковий конфлікт спричинить лише тимчасовий стрибок цін на енергоносії та логістику
фото: Getty Images

Експерти вважають, що наступні чотири тижні визначать, чи стикнеться європейська економіка з новою кризою

Чотири тижні. Саме стільки, за словами американського президента Дональда Трампа, триватимуть удари по Ірану. Війна в регіоні спровокувала хвилю контратак по всьому Близькому Сходу та призвела до різкого зростання цін на енергоносії. Якщо ситуація не зміниться, за місяць світова економіка може посипатися. Про це пише видання Вloomberg, інформує «Главком».

Економічні аналітики прогнозують, що європейська фінансова система здатна витримати шок від бойових дій лише у разі, якщо активна фаза конфлікту триватиме не більше одного місяця.

«Якщо конфлікт буде короткочасним, а ціни на енергоносії зростуть лише ненадовго, збитки будуть обмежені», – заявили аналітики Bloomberg Economics.

При цьому експерти зазначають, що короткостроковий конфлікт спричинить лише тимчасовий стрибок цін на енергоносії та логістику. Проте за місяць ринки зможуть адаптуватися, а ланцюги постачання – переорієнтуватися.

«Американо-ізраїльський удар по Ірану та заходи у відповідь Тегерана вже призвели до зростання ціни на нафту до $80 за барель, порівняно з середнім рівнем у $65 до ескалації. Вона може перевищити $100, якщо постачання через Ормузьку протоку буде припинено. Європейські ціни на газ також зросли, і існують ризики зростання у разі загострення конфлікту», – зазначає видання.

Аналітики твердять, що нині не варто поспішати змінювати будь-які параметри монетарної політики, нині потрібно бути пильними та стежити за ситуацією.

Нагадаємо, в Україні першою реакцією на війну було згортання оптової торгівлі пальним: в понеділок лише три трейдери – UPG, ЗПЕК і «Мартін Трейд» – пропонували «бензовозні» пропозиції з кінським цінником (сорі, джаст ринок), а більшість взагалі утрималась «до вияснєнія».Більш того, окремі закордонні постачальники повідомили, що також беруть паузу і додаткових обсягів не дадуть.

Експерти кажуть, що лідери теж хочуть підстрахуватись, тому на тижні побачимо підйом по класику – на 2-3 гривні. 

