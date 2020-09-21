Ясно і сухо: прогноз погоди в Україні на 21 вересня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий тиждень в Україні розпочнеться із ясної погоди

У Києві сьогодні температура вдень становитиме 22-25°

У понеділок, 21 вересня, синоптики прогнозують в Україні суху і теплу погоду, повітря місцями прогріється до 25 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень 20-25° тепла», – йдеться у прогнозі.

Також зазначається, що 21 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьогодні невелика хмарність, проте без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 22-25°.





До слова, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.