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    Події в Україні

    Ясно і сухо: прогноз погоди в Україні на 21 вересня

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    Новий тиждень в Україні розпочнеться із ясної погоди - Ясно і сухо: прогноз погоди в Україні на 21 вересня
    Новий тиждень в Україні розпочнеться із ясної погоди

    У Києві сьогодні температура вдень становитиме 22-25°

    У понеділок, 21 вересня, синоптики прогнозують в Україні суху і теплу погоду, повітря місцями прогріється до 25 градусів.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень 20-25° тепла», – йдеться у прогнозі.

    Також зазначається, що 21 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві сьогодні невелика хмарність, проте без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 22-25°.


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    До слова, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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