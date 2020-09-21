Ясно і сухо: прогноз погоди в Україні на 21 вересня
У Києві сьогодні температура вдень становитиме 22-25°
У понеділок, 21 вересня, синоптики прогнозують в Україні суху і теплу погоду, повітря місцями прогріється до 25 градусів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
«Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень 20-25° тепла», – йдеться у прогнозі.
Також зазначається, що 21 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві сьогодні невелика хмарність, проте без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 22-25°.
До слова, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.