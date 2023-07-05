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Між Україною та Німеччиною зʼявиться залізничне сполучення: коли та між якими містами

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Між Україною та Німеччиною зʼявиться залізничне сполучення: коли та між якими містами
До 2012 року між Берліном та Києвом вже курсував прямий поїзд
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Компанія RegioJet планує інвестувати в українську залізницю

Чеський перевізник RegioJet планує спільно з «Укрзалізницею» запустити у 2024 році прямі рейси Київ-Берлін та Київ-Ганновер. Про це у інтервʼю Forbes розповів засновник RegioJet Радім Янчура.

«Плануємо в партнерстві з «Укрзалізницею» запустити рейси Київ – Берлін, а також Київ – Ганновер через Лейпциг і Дрезден», — зазначив Янчура.

До 2012 року між Берліном та Києвом вже курсував прямий поїзд. За словами Янчури, це сполучення перервали через збільшення вартості проїзду територією Німеччини, що зробило маршрут збитковим. Зараз потяг RegioJet приїздить до польського Перемишля, де пасажири пересідають з поїзда «Укрзалізниці». Щоденне завантаження – від 300 до 500 пасажирів.

У наступному році компанія хоче запустити прямі рейси Київ – Берлін та Київ – Ганновер. Також у планах – інвестувати в українську залізницю: електрифікувати ділянку Чоп – Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

До слова, «Укрзалізниця» призначає додатковий потяг на популярний маршрут з Києва.

Нагадаємо, що в міжнародному потязі «Укрзалізниці» Київ – Перемишль перед зупинкою у Вінниці зловмисники викрали у пасажирів речі, зокрема техніку, гроші та документи. Постраждалим не охоче допомогли провідники й начальник поїзда, а також поліція.

Крім того, військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою. Через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці» захисники не можуть потрапити до рідних.

Читайте також: «Укрзалізниця» обмежила рух поїздів на популярному маршруті: названо причину
Теги: Київ Укрзалізниця потяг Берлін Дрезден

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