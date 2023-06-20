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Стало відомо, яким буде офіційний талісман Євро-2024 (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, яким буде офіційний талісман Євро-2024 (фото)
Господаркою Євро-2024 стане Німеччина
фото з відкритих джерел

Талісман Євро-2024 поки що не має свого імені, але є декілька варіантів

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентувала офіційний талісман чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року. Про це пише агенція Anadolu.

Як маскот Євро-2024 був обраний плюшевий ведмідь. Талісман обраний, аби вшанувати  популярнк дитячу іграшку, плюшевого ведмедика, який, як кажуть, був винайдений в Німеччині на початку XX століття.

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20 червня талісман вперше був представлений в одній із початкових шкіл Гельзенкірхена. Після цього маскот відправиться до школи Футбольної спілки Німеччини, а ввечері зустрінеться з уболівальниками на товариському матчі Німеччини та Колумбії на «Арена АуфШальке».

Упродовж двох найближчих тижнів діти, які беруть участь у програмі УЄФА «Футбол у школах», спільно з уболівальниками шляхом голосування оберуть ім'я талісмана. На вибір надано чотири варіанти: Альберт, Бернардо, Бернхарт та Герці фон Бер.

Зазначається, що талісман розпочне свою подорож під девізом #MakeMoves у школах, закликаючи учнів використовувати фізичну активність та змусити рухатися. Також ведмідь-талісман стане героєм освітнього серіалу, в рамках якого разом із європейськими інфлюенсерами розповість про такі теми, як тренування, правильне харчування та здоровий спосіб життя.

Організатори повідомили, що упродовж року талісман відвідає міста-господарі Євро-2024. Євро-2024 відбудеться у 10 містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року. На груповому етапі турніру зіграють 24 футбольні збірні.

Організатори футбольнох події також зазанчили, що 17-й чемпіонат Європи з футболу приматимуть такі німецькі міста як: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенріхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен та Штутгарт. Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у фіналі обіграла національну команду Англії (1:1, 3:2 – за пенальті).

Нагадаємо, визначився переможець Ліги націй УЄФА. Збірна Іспанії здобула тріумфальну перемогу у фінальній стадії Ліги націй-2022/23.

Вирішальна гра відбулася на стадіоні «Де Кейп» у нідерландському Роттердамі. Іспанська команда за підсумками серії пенальті обіграла Хорватію.

Хорватія вперше брала участь у фінальній частині євротурніру. Іспанія ж уже виходила до фіналу, в сезоні 2020/21 програвши вирішальний матч Франції.

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Теги: УЄФА Німеччина чемпіонат Європи Берлін

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