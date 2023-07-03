Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці»

Правоохоронці замість допомоги пасажирам, дорікали, що не виспалися

У міжнародному потязі «Укрзалізниці» Київ – Перемишль перед зупинкою у Вінниці зловмисники викрали у пасажирів речі, зокрема техніку, гроші та документи. Постраждалим не охоче допомогли провідники й начальник поїзда, а також проявила байдужість та бездіяльність поліція. Про ситуацію розповіла жінка, яка зі своїм дядьком стала жертвою крадія.

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Постраждала наголосила, що вона зі своїм родичем поклала власні речі біля подушки та замкнули купе зсередини, після чого заснули. «Прокинулись від того, що зайшла провідниця і сказала, що в нас відкрились двері, щоб ми їх закрили. Що було дивно, адже ми їх замкнули й перевірили, що вони дійсно замкнуті», – зауважила жінка.

Вона помітила, що зник телефон дядька і сумка зі всіма їхніми документами, грошима, картками, ще одним телефоном, іншою електронікою та речами. Потяг якраз зупинився у Вінниці. Жінка ледь знайшла провідницю й розповіла їй ситуацію, запитала як таке можливо, що їх відімкнули з коридору. На що працівниця залізниці сказала, що це звична річ й таке іноді буває.

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Згодом прийшов начальник потягу, довго розповідав історії про те, що таке буває й злодії обнагліли. «Звісно, вони викличуть поліцію, але вже на іншу станцію, наступну. Наступна станція була в Хмельницькому більш ніж через годину, здається через дві. Поліції в потягу немає. Також нам сказала провідниця, що бачила підозрілого чоловіка, який ходив в коридорі і повертався з сумкою. І з її слів – вона пішла за ним, але він вибіг з наступного вагона і втік на стоянці.

Відразу напишу, що камер у коридорі вагона немає, це я вже знаю після спілкування з гарячою лінією Укрзалізниці», – написала постраждала.

По дорозі вона звернулася в поліцію щодо телефону, який викрали й сказала, що пишуть заяву у потязі й будуть ще писати в Хмельницькому в поліції та попросила відслідкувати номер, на який все ще йшли гудки. Проте жінці відмовили, пославшись на відсутність заяви.

«На мої пояснення, що до того часу, поки я зможу поспілкуватися з поліцією ще мінімум година, а вони могли б відслідкувати викрадача зараз – мені відмовили. Для чого така поліція?» – зазначила постраждала.

Пасажири вийшли на станції в Хмельницькому, адже їхати далі не могли: не мали ні документів, ні карток, ні достатньої суми коштів для продовження далекої поїздки. Їх забрав патруль поліції у відділок, де постраждалі написали заяви. Правоохоронці замість допомоги постраждалим, дорікали, що не виспалися. Далі жінка побачила, що її картами намагаються розрахуватися у Вінниці за певною адресою – слідчі попросили чергових набрати Вінницю і відправити екіпаж, а самі пішли спати. Поліцейські приїхали за адресою термінала, де намагалися розрахуватися, через 40 хв, та там уже нікого не було.

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«Увесь цей час викрадач був на вокзалі у Вінниці. І на вокзалі хоча б же мають бути камери, правда? Що цікаво – наступного разу телефон знову увімкнули близько 11 години (+-) вже у Києві. Як вам така схема? Виходить, зловмисник купує квитки до Вінниці, обкрадає людей, відмикаючи купе ключем (бо начальник потяга сказав, що в них, викрадачів, зараз є ключі від купе!), чекає наступного потяга і повертається назад до Києва. Знаючи, що близько 11 він вже був у Києві, а о 05:40 був ще у Вінниці – можна навіть спробувати вирахувати, яким потягом він їхав назад, якби це поліція хотіла вирахувати« написала жінка.

«Мій висновок: Укрзалізниця має щось робити для безпеки пасажирів. Дуже цікаво, коли вагони купе відмикають шахраї своїм же ключем. І попереджувати, що на цьому напрямку часто обкрадають. Національна поліція України саме в цій ситуації – просто дно. І те, що мені говорять, що справу почнуть розслідувати, коли Хмельницький передасть її Вінниці, і це може бути не день і не два – лише додає абсурду. Навіть якщо поліції даєш багато даних для розкриття справи і надаєш ці дані якнайшвидше. Адже я навіть попросила номер термінала, де розраховувались в Приваті і надала його поліції. Чомусь це робила саме я, а не вони», – додала постраждала й зауважила, що її чоловік наразі на фронті захищає Україну.

У коментарях під дописом відреагував директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський. Він із жалем зазначив, що поліція супровід пасажирських поїздів не здійснює, проте у компанії власним коштом розпочинають повернення воєнізованої охорони у потяги. Також Петровський прокоментував як можна відкрити купе, зачинене зсередини.

Чимало користувачів написали про необхідність відеонагляду у коридорах поїздів.

До слова, військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою. Через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці» захисники не можуть потрапити до рідних.

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Нагадаємо, наприкінці червня вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе. Потреба у цих жіночих купе виникла з тієї причини, що жінки неодноразово ставали жертвами фізичного та сексуального насильства в потягах з боку чоловіків.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» повідомила про запуск перших жіночих купе. Продаж квитків відбувається лише в мобільному застосунку. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити додаток. Поїзди з жіночими марковані у застосунку, а посадка буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної.