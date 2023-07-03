Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці»
Постраждалі спеціально обрали купе для двох заради безпеки
фото з відкритих джерел

Правоохоронці замість допомоги пасажирам, дорікали, що не виспалися

У міжнародному потязі «Укрзалізниці» Київ – Перемишль перед зупинкою у Вінниці зловмисники викрали у пасажирів речі, зокрема техніку, гроші та документи. Постраждалим не охоче допомогли провідники й начальник поїзда, а також проявила байдужість та бездіяльність поліція. Про ситуацію розповіла жінка, яка зі своїм дядьком стала жертвою крадія.

Постраждала наголосила, що вона зі своїм родичем поклала власні речі біля подушки та замкнули купе зсередини, після чого заснули. «Прокинулись від того, що зайшла провідниця і сказала, що в нас відкрились двері, щоб ми їх закрили. Що було дивно, адже ми їх замкнули й перевірили, що вони дійсно замкнуті», – зауважила жінка.

Вона помітила, що зник телефон дядька і сумка зі всіма їхніми документами, грошима, картками, ще одним телефоном, іншою електронікою та речами. Потяг якраз зупинився у Вінниці. Жінка ледь знайшла провідницю й розповіла їй ситуацію, запитала як таке можливо, що їх відімкнули з коридору. На що працівниця залізниці сказала, що це звична річ й таке іноді буває.

Згодом прийшов начальник потягу, довго розповідав історії про те, що таке буває й злодії обнагліли. «Звісно, вони викличуть поліцію, але вже на іншу станцію, наступну. Наступна станція була в Хмельницькому більш ніж через годину, здається через дві. Поліції в потягу немає. Також нам сказала провідниця, що бачила підозрілого чоловіка, який ходив в коридорі і повертався з сумкою. І з її слів – вона пішла за ним, але він вибіг з наступного вагона і втік на стоянці.
Відразу напишу, що камер у коридорі вагона немає, це я вже знаю після спілкування з гарячою лінією Укрзалізниці», – написала постраждала.

По дорозі вона звернулася в поліцію щодо телефону, який викрали й сказала, що пишуть заяву у потязі й будуть ще писати в Хмельницькому в поліції та попросила відслідкувати номер, на який все ще йшли гудки. Проте жінці відмовили, пославшись на відсутність заяви. 

«На мої пояснення, що до того часу, поки я зможу поспілкуватися з поліцією ще мінімум година, а вони могли б відслідкувати викрадача зараз – мені відмовили. Для чого така поліція?» – зазначила постраждала.

Пасажири вийшли на станції в Хмельницькому, адже їхати далі не могли: не мали ні документів, ні карток, ні достатньої суми коштів для продовження далекої поїздки. Їх забрав патруль поліції у відділок, де постраждалі написали заяви. Правоохоронці замість допомоги постраждалим, дорікали, що не виспалися. Далі жінка побачила, що її картами намагаються розрахуватися у Вінниці за певною адресою – слідчі попросили чергових набрати Вінницю і відправити екіпаж, а самі пішли спати. Поліцейські приїхали за адресою термінала, де намагалися розрахуватися, через 40 хв, та там уже нікого не було.

«Увесь цей час викрадач був на вокзалі у Вінниці. І на вокзалі хоча б же мають бути камери, правда? Що цікаво –  наступного разу телефон знову увімкнули близько 11 години (+-) вже у Києві. Як вам така схема? Виходить, зловмисник купує квитки до Вінниці, обкрадає людей, відмикаючи купе ключем (бо начальник потяга сказав, що в них, викрадачів, зараз є ключі від купе!), чекає наступного потяга і повертається назад до Києва. Знаючи, що близько 11 він вже був у Києві, а о 05:40 був ще у Вінниці – можна навіть спробувати вирахувати, яким потягом він їхав назад, якби це поліція хотіла вирахувати« написала жінка.

«Мій висновок: Укрзалізниця має щось робити для безпеки пасажирів. Дуже цікаво, коли вагони купе відмикають шахраї своїм же ключем. І попереджувати, що на цьому напрямку часто обкрадають. Національна поліція України саме в цій ситуації – просто дно. І те, що мені говорять, що справу почнуть розслідувати, коли Хмельницький передасть її Вінниці, і це може бути не день і не два – лише додає абсурду. Навіть якщо поліції даєш багато даних для розкриття справи і надаєш ці дані якнайшвидше. Адже я навіть попросила номер термінала, де розраховувались в Приваті і надала його поліції. Чомусь це робила саме я, а не вони», – додала постраждала й зауважила, що її чоловік наразі на фронті захищає Україну.

Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці» фото 1
Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці» фото 2
Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці» фото 3

У коментарях під дописом відреагував директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський. Він із жалем зазначив, що поліція супровід пасажирських поїздів не здійснює, проте у компанії власним коштом розпочинають повернення воєнізованої охорони у потяги. Також Петровський прокоментував як можна відкрити купе, зачинене зсередини.

Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці» фото 4

Чимало користувачів написали про необхідність відеонагляду у коридорах поїздів.

До слова, військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою. Через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці» захисники не можуть потрапити до рідних.

Нагадаємо, наприкінці червня вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе. Потреба у цих жіночих купе виникла з тієї причини, що жінки неодноразово ставали жертвами фізичного та сексуального насильства в потягах з боку чоловіків.

Раніше стало відомо, що «Укрзалізниця» повідомила про запуск перших жіночих купе. Продаж квитків відбувається лише в мобільному застосунку. Для того, щоб отримати доступ до функції, потрібно оновити додаток. Поїзди з жіночими марковані у застосунку, а посадка буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося шість років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної.

Читайте також: «Бог послав мені жіночку». «Укрзалізниця» розслідує новий секс-скандал у поїзді
Теги: Укрзалізниця потяг поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди
Підрив Каховської ГЕС. «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги
6 червня, 09:49
Правоохоронці швидко розшукали ящики із боєприпасами для ЗСУ
У Польщі зловмисники вкрали американські боєприпаси, призначені для України
8 червня, 21:05
Автівка патрульних збила електросамокат
У Києві патрульні збили дітей на електросамокаті
16 червня, 07:35
Розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди проводять співробітники ДБР
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
25 червня, 14:35
Зазнали руйнувань будівлі підприємства
Атака на Кривий Ріг: поліція показала наслідки (фото)
15 червня, 09:55
Обговорення навколо жіночих купе не вщухає
Що робити із шестирічними хлопчиками? Навколо жіночих купе розгорівся новий скандал
16 червня, 19:28
Компанія призначає низку додаткових рейсів до Карпат
«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів на популярному маршруті: названо причину
29 червня, 17:29
Чотири рейси «Укрзалізниці» з жіночими купе вже зробили повне коло за маршрутом
Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи
Вчора, 18:26
Справу відкрили за ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) з позначкою «самовбивство»
У Харкові знайдено тіло застреленого поліцейського
Сьогодні, 14:32

Кримінал

Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці»
Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці»
У Харкові знайдено тіло застреленого поліцейського
У Харкові знайдено тіло застреленого поліцейського
Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук
Суд вирішив долю арсеналу зброї, знайденого три роки тому в Академії аграрних наук
Пʼяний працівник військкомату побив жінку в Ужгороді: МВС та Міноборони відреагували
Пʼяний працівник військкомату побив жінку в Ужгороді: МВС та Міноборони відреагували
Ексочільник СБУ в Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
Ексочільник СБУ в Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
В Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового
В Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
28K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
21K
Посланець Папи Римського після візиту до Москви зробив заяву
18K
У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон
16K
Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи
16K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту