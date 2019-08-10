З початку року на службу в ЗСУ прийнято понад 21 тис. контрактників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед прийнятих контрактників більш ніж 1,5 тис. офіцерів

У 2019 році на військову службу за контрактом у Збройних Силах України прийнято понад 21 тисячу людей. Серед них - більш ніж 1,5 тис. офіцерів.

Про це 9 серпня повідомив заступник Міністра оборони України Олег Шевчук під час брифінгу.

Він додав, що протягом 2019 року тривають заходи щодо створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ цього року вже отримали понад 800 одиниць нової зброї.