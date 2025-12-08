Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За тиждень ДТЕК повернув світло пів мільйону родин, що були без електрики через обстріли

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
За тиждень ДТЕК повернув світло пів мільйону родин, що були без електрики через обстріли
фото: Уніан

Протягом тижня енергетики повернули електрику 500 тисячам сімей, чиї оселі були без світла через атаки – ДТЕК

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 500 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де зберігається вкрай важка ситуація через активні бої на території області. З 1 по 7 грудня енергетикам вдалося повернути електропостачання у 275 тисяч домівок.

Також ворог посилив атаки Одещини: за тиждень енергетики тут повернули світло для майже 214 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися ворожими атаками.

На Дніпропетровщині, яка продовжує потерпати як від ворожих атак, так і від близькості лінії фронту, минулого тижня вдалося повернути світло у 94,6 тисяч осель місцевих мешканців, знеструмлених обстрілами.

У свою чергу на Київщині за цей же період ремонтні бригади змогли відновити електрику у 2,8 тисячах осель.

Нагадаємо, у листопаді енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 3,5 мільйонам родин, чиї домівки були без електрики через ворожі атаки.

Теги: ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київщина: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
4 грудня, 19:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
27 листопада, 20:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 21:19
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 20:52
Переможцем у номінації «Реінтеграція ветеранів і ветеранок» стає Група ДТЕК з проєктом «ПроВетеран»
ДТЕК отримав нагороду за програму реінтеграції ветеранів та ветеранок Новини компаній
22 листопада, 16:18
Київ: графіки відключення світла 21 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 21 листопада 2025 року
20 листопада, 20:07
Київ: графіки відключення світла 18 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 18 листопада 2025 року
17 листопада, 20:13
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
11 листопада, 20:01
Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом та міністром енергетики Литви Зигімантасом Вайчунасом
Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом
10 листопада, 14:55

Події в Україні

У двох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У двох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2025

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua