За тиждень ДТЕК повернув світло пів мільйону родин, що були без електрики через обстріли

Протягом тижня енергетики повернули електрику 500 тисячам сімей, чиї оселі були без світла через атаки – ДТЕК

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 500 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де зберігається вкрай важка ситуація через активні бої на території області. З 1 по 7 грудня енергетикам вдалося повернути електропостачання у 275 тисяч домівок.

Також ворог посилив атаки Одещини: за тиждень енергетики тут повернули світло для майже 214 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися ворожими атаками.

На Дніпропетровщині, яка продовжує потерпати як від ворожих атак, так і від близькості лінії фронту, минулого тижня вдалося повернути світло у 94,6 тисяч осель місцевих мешканців, знеструмлених обстрілами.

У свою чергу на Київщині за цей же період ремонтні бригади змогли відновити електрику у 2,8 тисячах осель.

Нагадаємо, у листопаді енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 3,5 мільйонам родин, чиї домівки були без електрики через ворожі атаки.