Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Києві 25 листопада

Завтра, 25 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 25 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 05:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • 1.2 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • 2.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 09:30 до 13:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 4.1 черга – без світла з 09:30 до 13:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:30;
  • 5.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30;
  • 6.2 черга – без світла з 02:00 до 06:00 та з 12:30 до 16:30.
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 25 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ електроенергія ДТЕК відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російську атаку виникли затримки у роботі транспорту
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
25 жовтня, 07:48
Внаслідок атаки на Київ загинуло дві людини (оновлено)
Внаслідок атаки на Київ загинуло дві людини (оновлено)
25 жовтня, 10:32
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року
13 листопада, 19:39
Знімальна група потрапила прямо до зали, де проходило святкування, і зафіксувала всі подробиці
Святкування замість роботи: чиновники КМДА втрапили у черговий скандал (відео)
31 жовтня, 13:25
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом
31 жовтня, 14:59
Військовий передав шахраям понад 3,2 млн грн. Насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було, зазначили у поліції
Шахраї видурили у військового ЗСУ 3,2 млн грн на «лазерну зброю»
7 листопада, 13:35
Семимісячний хлопчик, який п'ять днів був у квартирі без їжі та нагляду, у кареті швидкої
Кинула немовля на п'ять днів без нагляду: що загрожує матері та у якому стані дитина зараз
10 листопада, 12:04
Квартира сильно пошкоджена, проте жертв та постраждалих вдалося уникнути
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
11 листопада, 13:47
Київ вшановує памʼять жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років
Вшанування пам’яті жертв голодоморів: у столиці приспущено найбільший прапор України
21 листопада, 16:39

Новини

Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, виникла пожежа у будинку (оновлюється)
Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, виникла пожежа у будинку (оновлюється)
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
У Чорнобильській зоні помічено незвичайного птаха (фото)
У Чорнобильській зоні помічено незвичайного птаха (фото)
Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість
Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua