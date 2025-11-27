Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київщина: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки відключення світла у Київській області 28 листопада

Завтра, 28 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 28 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 06:30 до 10:30;
  • 1.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 2.1 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 20:00;
  • 3.1 черга – без світла з 10:00 до 14:00;
  • 3.2 черга – без світла з 10:00 до 14:00;
  • 4.1 черга – без світла з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 23:00;
  • 4.2 черга – без світла з 10:00 до 14:00;
  • 5.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:00;
  • 5.2 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 6.1 черга – без світла з 13:30 до 17:30;
  • 6.2 черга – без світла з 06:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30.
Нагадаємо, завтра, 28 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: електроенергія ДТЕК відключення відключення світла Київщина

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
31 жовтня, 21:59
Унікальність нових міні-ТЕЦ полягає не лише в сучасному обладнанні, а й у високому рівні захисту
Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня
30 жовтня, 12:49
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року
12 листопада, 19:08
Енергоємні підприємства вже вичерпали запас міцності, зазначив Біленький
Промисловість на межі зупинки: Федерація металургів попереджає про наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
4 листопада, 14:22
Уряд мав скоротити перелік «захищених споживачів» – Рябцев
Надмірна кількість «захищених споживачів» поглиблює боргову кризу на ринку електроенергії – експерт
14 листопада, 17:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві скасовано графіки відключення світла
Вчора, 21:12
Київ: графіки відключення світла 19 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 листопада 2025 року
18 листопада, 20:20
Київ: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 20 листопада 2025 року
19 листопада, 21:46
Через відключення люди змушені користуватися ліхтариками, не можуть планувати побутові справи
Блекаут на Чернігівщині: росіяни знищили ключовий блок генерації в області
23 листопада, 15:59

