Київ: графіки відключення світла 18 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Києві 18 листопада

Завтра, 18 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 18 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 07:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 1.2 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 2.1 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 3.2 черга – без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 21:30;
  • 5.1 черга – без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 02:00 до 06:00 та з 12:30 до 16:30.
Нагадаємо, завтра, 18 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

