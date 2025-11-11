Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень світла 12 листопада у Київській області

Завтра, 12 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла на Київщині 12 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 02:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 02:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 02:00 до 05:30 та з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.2 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.1 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.2 черга – без світла з 05:30 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через атаки на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

До слова, у грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегаватів.

