За тиждень ДТЕК повернув світло понад пів мільйону родин після обстрілів

Христина Жиренко
Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 539 тисячам родин після ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Минулого тижня енергетики ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково повернути світло жителям 599 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для понад 539 тис родин», – йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, де за тиждень енергетики повернули світло в оселі 205,2 тисяч родин.

Водночас на Донеччині за тиждень ремонтні бригади відновили електропостачання для 202,2 тисяч сімей.

За той же період на Дніпропетровщині енергетики змогли повернути електропостачання у 130,7 тисяч осель.

Нагадаємо, у березні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 2,4 млн родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

