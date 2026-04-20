Через ворожі атаки в Україні знеструмлено шість областей: де ситуація найгірша

Через ворожі обстріли енергооб’єктів знеструмлено шість областей України

Внаслідок чергових ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у шести регіонах країни тимчасово залишилася без світла. Енергетики вже працюють над відновленням живлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За даними Міністерства енергетики України, пошкодження мереж та об’єктів генерації зафіксовано у наступних областях:

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

У цих регіонах через обстріли частина абонентів наразі перебуває без електропостачання. Найскладніша ситуація спостерігається у прифронтових районах, де ворог продовжує систематичні атаки.

У Міненерго запевняють, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. «Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – йдеться в повідомленні.

Жителів постраждалих регіонів закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості ощадливо споживати електроенергію після її повернення, щоб зменшити навантаження на пошкоджені мережі.

«Просимо споживачів, за можливості, зберігати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це втратити навантаження на систему», – написали в компанії.

«Главком» писав, що у ніч проти 20 квітня російська армія завдала удару по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, обійшлося без постраждалих. Загалом із початку року зафіксовано понад 600 атак на залізницю та пошкоджено понад 1800 об'єктів. Залізничники оперативно відновлюють інфраструктуру і щодня забезпечують безперервний рух поїздів країною.