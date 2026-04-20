Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через ворожі атаки в Україні знеструмлено шість областей: де ситуація найгірша

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі
фото з відкритих джерел

Внаслідок чергових ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у шести регіонах країни тимчасово залишилася без світла. Енергетики вже працюють над відновленням живлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За даними Міністерства енергетики України, пошкодження мереж та об’єктів генерації зафіксовано у наступних областях:

  • Дніпропетровська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

У цих регіонах через обстріли частина абонентів наразі перебуває без електропостачання. Найскладніша ситуація спостерігається у прифронтових районах, де ворог продовжує систематичні атаки.

У Міненерго запевняють, що ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. «Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – йдеться в повідомленні.

Жителів постраждалих регіонів закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості ощадливо споживати електроенергію після її повернення, щоб зменшити навантаження на пошкоджені мережі.

«Просимо споживачів, за можливості, зберігати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Це втратити навантаження на систему», – написали в компанії.

«Главком» писав, що у ніч проти 20 квітня російська армія завдала удару по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, обійшлося без постраждалих. Загалом із початку року зафіксовано понад 600 атак на залізницю та пошкоджено понад 1800 об'єктів. Залізничники оперативно відновлюють інфраструктуру і щодня забезпечують безперервний рух поїздів країною.

Теги: електроенергія Дніпропетровщина Сумщина Харківщина Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua