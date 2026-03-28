Збій енергосистеми у Києві: на Лівому березі виникли проблеми зі світлом та зупинився транспорт

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Збій енергосистеми у Києві: на Лівому березі виникли проблеми зі світлом та зупинився транспорт
Диспетчерські служби оперативно перенаправляють автобуси
колаж: glavcom.ua

Фахівці вже працюють над стабілізацією ситуації, а рух поїздів та тролейбусів поступово відновлюється

У суботу, 28 березня, мешканці Лівого берега столиці зіткнулися з перебоями в електропостачанні. Проблеми з напругою в енергомережі призвели до тимчасової зупинки метрополітену на червоній гілці та масштабних збоїв у роботі наземного електротранспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Через перепади напруги було тимчасово призупинено рух поїздів на відкритій ділянці Святошинсько-Бровкарської лінії. Зокрема, потяги не курсували між станціями «Дніпро» – «Лісова».

Наразі у КМДА зазначають:

  • Червона лінія: рух поїздів поступово відновлюється;
  • Синя та Зелена лінії: працюють у звичайному режимі без змін у графіку.
Найбільших складнощів зазнав наземний електротранспорт Деснянського та Дніпровського районів. У «Київпастрансі» повідомили про призупинення роботи низки популярних маршрутів.

  • Тролейбуси № 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к.
  • Трамваї № 8, 28, 29, 33, 35.

Диспетчерські служби оперативно перенаправляють автобуси на найбільш завантажені напрямки, аби мінімізувати незручності для пасажирів.

Нагадаємо, з 26 березня до 1 квітня 2026 року у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту на ключових мостах, шляхопроводах та окремих вулицях. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, щоб відновити покриття після зимового періоду. 

Збій енергосистеми у Києві: на Лівому березі виникли проблеми зі світлом та зупинився транспорт
Збій енергосистеми у Києві: на Лівому березі виникли проблеми зі світлом та зупинився транспорт
У Києві на вихідних 28-29 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 28-29 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Шість сіл під Києвом перейшли на карантин через випадок сказу
Шість сіл під Києвом перейшли на карантин через випадок сказу
Низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами 28-29 березня: перелік маршрутів
Низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами 28-29 березня: перелік маршрутів
Відмивання понад $2 млн: експосадовець Київської митниці отримав підозру
Відмивання понад $2 млн: експосадовець Київської митниці отримав підозру
У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)
У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)

