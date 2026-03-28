Збій енергосистеми у Києві: на Лівому березі виникли проблеми зі світлом та зупинився транспорт

Фахівці вже працюють над стабілізацією ситуації, а рух поїздів та тролейбусів поступово відновлюється

У суботу, 28 березня, мешканці Лівого берега столиці зіткнулися з перебоями в електропостачанні. Проблеми з напругою в енергомережі призвели до тимчасової зупинки метрополітену на червоній гілці та масштабних збоїв у роботі наземного електротранспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Через перепади напруги було тимчасово призупинено рух поїздів на відкритій ділянці Святошинсько-Бровкарської лінії. Зокрема, потяги не курсували між станціями «Дніпро» – «Лісова».

Наразі у КМДА зазначають:

Червона лінія: рух поїздів поступово відновлюється;

Синя та Зелена лінії: працюють у звичайному режимі без змін у графіку.

Найбільших складнощів зазнав наземний електротранспорт Деснянського та Дніпровського районів. У «Київпастрансі» повідомили про призупинення роботи низки популярних маршрутів.

Тролейбуси № 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к.

№ 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к. Трамваї № 8, 28, 29, 33, 35.

Диспетчерські служби оперативно перенаправляють автобуси на найбільш завантажені напрямки, аби мінімізувати незручності для пасажирів.

Нагадаємо, з 26 березня до 1 квітня 2026 року у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту на ключових мостах, шляхопроводах та окремих вулицях. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, щоб відновити покриття після зимового періоду.