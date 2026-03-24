Молдова закликала громадян економити світло після російських атак на Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua

Через російський обстріл була відключена транскордонна лінія електропередач
фото: Pixabay (ілюстративне)

Молдовська енергосистема постраждала внаслідок російського удару по Україні

Транскордонна лінія електропередач Ісакча-Вулканешти, що з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії, була відключена після нічних атак РФ на інфраструктуру України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що на лінії електропередач виявлено несправності. Державне підприємство Moldelectrica, що виконує функції оператора передавальної електромережі та системи в Республіці Молдова, закликав громадян економити електроенергію, особливо в години пік, щоб уникнути перевантаження мереж.

Зазначається, що молдовський оператор разом з операторами транспортних систем України та Румунії вживає необхідних заходів для забезпечення безперервності постачання електроенергії споживачам. Після нічної атаки на лінії енергетики усувають несправності.

Молдовська президентка Мая Санду підтвердила, що російські удари по Україні вплинули і на Молдову. «Вночі внаслідок ударів було перервано ключове енергетичне сполучення Молдови з Європою. Альтернативні маршрути вже налагоджено, але ситуація залишається нестабільною. Відповідальність за це несе виключно Росія», – повідомила вона.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

