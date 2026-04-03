Чи будуть вимикати світло 4 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
4 квітня 2026 року відключення світла не прогнозуються

Завтра, 4 квітня 2026 року, в Україні застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Енергетики закликали споживачів користуватися потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.

