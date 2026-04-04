Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту

У Києві інженер Сергій Салата розвиває незвичний для України бізнес – вертикальну сіті-ферму, де базилік вирощують без ґрунту та сонячного світла. Проєкт поєднує інновації, підприємництво та адаптацію до умов війни. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Ферма розташована на другому поверсі багатоповерхівки й працює за принципом гідропоніки: рослини розвиваються у поживному розчині, а всі процеси – від освітлення до подачі добрив — автоматизовані та контролюються зі смартфона. На площі близько 200 м² вдалося створити до 300 м² ефективного простору завдяки багаторівневим стелажам із п’яти ярусів.

Підприємець обрав спеціалізацію на базиліку після експериментів із різними культурами. За його словами, саме ця зелень потребує швидкої доставки й найкраще підходить для міського вирощування. Продукцію можуть доставити споживачам буквально за лічені години після зрізу.

Серед переваг технології – значна економія води (до 90% у порівнянні з традиційним землеробством) і відсутність потреби у пестицидах, адже ферма працює у закритому середовищі без шкідників.

Утім, бізнес має й серйозні виклики. Найбільші витрати – електроенергія та оплата праці. Лише за один місяць рахунок за світло може сягати понад 130 тисяч гривень. Додаткові труднощі створюють блекаути та наслідки обстрілів. Ферма вже зазнавала пошкоджень, були і вибиті вікна, і знищені сонячні панелі.

Попри це, підприємець продовжує розвивати проєкт, який започаткував після початку повномасштабної війни у 2022 році, вклавши власні заощадження. Його мета – забезпечити українців локальною якісною продукцією та зменшити залежність від імпорту.

За оцінками Сергія Салати, для запуску подібної ферми потрібно щонайменше 100 тисяч доларів інвестицій, а окупність може тривати від двох до трьох років. Водночас попит уже перевищує можливості виробництва.

Підприємець наголошує: вертикальне фермерство – це складний і капіталомісткий бізнес, який потребує глибокого розуміння процесів і постійних експериментів. Водночас він переконаний, що саме такі інновації можуть стати майбутнім агросектору в Україні.

