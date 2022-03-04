На Харківщині попався коригувальник вогню окупантів

Зловмисник мав при собі зброю і чимало грошей

Затриманим займуться силовики

Військовослужбовці Харківського прикордонного загону затримали коригувальника вогню російських військ. Про це у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Під час огляду підозрілого авто службовці знайшли зброю, квадрокоптер, велику кількість готівки, а дані телефона свідчили про контактування із «Куратором» та «Гарматою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мету свого перебування в районі блокпосту чоловік пояснити не зміг.

Його передали службовцям СБУ.

Нагадаємо, Харківщина у вогні: ворог продовжує атакувати місто та околиці (фото).

Днями внаслідок ракетного удару по облуправлінню поліції Харкова загинули чотири людини. Як відомо, 2 березня, під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.

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