За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів

Збройні сили України за три дні ліквідували повітряних цілей армії Росії на 157,5 млн доларів

Збройні сили України за три дні ліквідували повітряних цілей армії Росії на 157,5 млн доларів. А саме засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5-7 вересня, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Так, одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ - це, безумовно, крилата ракета Х-101. Шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 млн доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн доларів.

Крім того:

дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. доларів (300 тис. доларів за одиницю);

два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за одиницю);

воїнами ДШВ знищено три штурмовики Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за одиницю);

десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10» – 1 млн доларів (100 тис. доларів за одиницю).

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали нові трофеї, захоплені на Харківщині.

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