Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів

Ірина Жукевич
glavcom.ua
За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів
ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів
Фото з відкритих джерел

Збройні сили України за три дні ліквідували повітряних цілей армії Росії на 157,5 млн доларів

Збройні сили України за три дні ліквідували повітряних цілей армії Росії на 157,5 млн доларів. А саме засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5-7 вересня, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Так, одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ - це, безумовно, крилата ракета Х-101. Шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 млн доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн доларів.

Крім того:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. доларів (300 тис. доларів за одиницю);
  • два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за одиницю) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за одиницю);
  • воїнами ДШВ знищено три штурмовики Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за одиницю);
  • десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10» – 1 млн доларів (100 тис. доларів за одиницю).

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали нові трофеї, захоплені на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що в районі Балаклеї українським військовим дістались розкішні трофеї.

Теги: росія ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів
За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів
ЗСУ показали нові трофеї, захоплені на Харківщині (фото)
ЗСУ показали нові трофеї, захоплені на Харківщині (фото)
ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів (фото)
ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів (фото)
Мінус 350 рашистів. Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Мінус 350 рашистів. Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Українські війська зайшли в Ізюм
Українські війська зайшли в Ізюм
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 10 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 10 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
336K
Путін терміново скликає Радбез
147K
Рада асоціації Україна-ЄС оприлюднила тривожну заяву для української влади
136K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
135K
Лукашенко опинився перед дуже важким вибором
86K
Геть Московську церкву. «Слуги» беруться за Лаври
36K
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Новини

Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
Вчора, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
Вчора, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
Вчора, 19:22
Що зараз відбувається на Херсонщині: повний звіт влади
Вчора, 19:04

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту