Заборона госпіталізації призовників на Прикарпатті без військкомату. ОВА зробила заяву

Підставою для розгляду питання про заборону госпіталізації став лист від ТЦК

В ОВА запевняють, що жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає

Рада оборони обговорювала питання заборони госпіталізації призовників на Прикарпатті без дозволу ТЦК, однак рішення не було ухвалене.

Про це повідомив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, передає місцеве видання Galka.

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За словами Ільчишина, підставою для розгляду питання став лист від ТЦК. Рада не приймала рішення про заборону на госпіталізацію.

«Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає. Івано-Франківська ОВА працює у рамках чинного законодавства і не порушить прав людини, адже кожен має право на якісну медичну допомогу згідно Конституції», – пояснив він.

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Заступник голови ОВА зазначив, що військовозобов'язані чоловіки, які отримали бойові повістки, звертаються до закладів охорони здоров'я з минулими хворобами й намагаються знайти лазівки, аби не йти на фронт. На його думку, саме це стало підставою до відповідної пропозиції.

«Жодних відмов від госпіталізацій на Прикарпатті немає, департамент охорони здоровʼя не приймав таке рішення. Ми напрацьовуємо це питання з медзакладами, юристами, щоб прийняти рішення, яке не порушуватиме конституційних прав і водночас допоможе ТЦК. Коли воно буде прийняте, то доведемо до відома громадськості», – пояснив в.о. начальника департаменту охорони здоровʼя ОВА Володимир Дзьомбак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті лікарні надаватимуть допомогу чоловікам лише з дозволу військкоматів.