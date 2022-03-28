Ранкові обстріли на Луганщині: є загиблі

Окупанти влучили в житловий будинок в Сєвєродонецьку

Внаслідок ранкових обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині загинула 86-річна жінка. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ранкові обстріли. У Сєвєродонецьку загинула 86-річна жінка. Зранку росіяни влучили в житловий будинок в Сєвєродонецьку, внаслідок чого розпочалася пожежа. Рятувальниками виявлено тіло загиблої жінки. Нагадуємо, на сьогодні так само маємо загиблого в Рубіжному, ще одну людину поранено», – написав Гайдай.

Як раніше повідомлялося, Сєвєродонецька громада на Луганщині перебуває під щільними обстрілами окупантів. У Борівському, що близько 15 км від Сєвєродонецька, загинула дитина, двоє осіб постраждали, з них одна дитина.

Нагадаємо, через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі. Раніше окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку.

Також Росія продовжує використовувати в Україні заборонені фосфорні бомби.

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