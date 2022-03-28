  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ранкові обстріли на Луганщині: є загиблі

    Внаслідок влучання в житловий будинок в Сєвєродонецьку&nbsp; розпочалася пожежа - Ранкові обстріли на Луганщині: є загиблі
    Внаслідок влучання в житловий будинок в Сєвєродонецьку  розпочалася пожежа
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Окупанти влучили в житловий будинок в Сєвєродонецьку

    Внаслідок ранкових обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині загинула 86-річна жінка. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Ранкові обстріли. У Сєвєродонецьку загинула 86-річна жінка. Зранку росіяни влучили в житловий будинок в Сєвєродонецьку, внаслідок чого розпочалася пожежа. Рятувальниками виявлено тіло загиблої жінки. Нагадуємо, на сьогодні так само маємо загиблого в Рубіжному, ще одну людину поранено», – написав Гайдай.

    Як раніше повідомлялося, Сєвєродонецька громада на Луганщині перебуває під щільними обстрілами окупантів. У Борівському, що близько 15 км від Сєвєродонецька, загинула дитина, двоє осіб постраждали, з них одна дитина.

    Нагадаємо, через обстріли на Луганщині розпочалися лісові пожежі. Раніше окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку.

    Також Росія продовжує використовувати в Україні заборонені фосфорні бомби.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ранкові обстріли на Луганщині: є загиблі