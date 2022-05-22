Загарбники погрожували зброєю цивільному іноземному судну біля острова Зміїний

Судно отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води РФ, інакше по ньому буде застосовано зброю

Цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того здійснювало транзитний прохід біля острова Зміїний

Російські військові погрожували зброєю цивільному іноземному судну Britta K, що здійснювало транзитний перехід у територіальних водах України – у районі острова Зміїний.Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

«21 травня цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того, здійснюючи транзитний прохід (transit passage) українськими територіальними водами поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води РФ, інакше по ньому буде застосовано зброю», – йдеться у повідомленні.

Як вважають у ВМС, це підтверджує намагання РФ незаконно привласнити територію України, вже навіть без псевдореферендумів. Востаннє таке робив Гітлер під час Другої світової війни.

Як раніше повідомлялося, біля Зміїного росіяни намагаються підняти потоплені Україною катери.

Нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.

Також з'явилося відео, як українські винищувачі обстріляли російських загарбників на окупованому острові Зміїний.