Громадянам слід негайно пройти в укриття

Станом на 14:49 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.

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Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Раніше у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою, а саме із загрозою застосування балістичного озброєння.

До слова, вранці 23 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Військові повідомляли про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.