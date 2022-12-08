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Загроза наступу на Куп'янськ: Харківська ОВА зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза наступу на Куп'янськ: Харківська ОВА зробила заяву
СУ тримають позиції, триває контрбатарейна боротьба
фото: Генштаб

Синєгубов: «Своїх планів росіяни щодо Харківщини не змінили»

Куп'янський напрямок залишається гарячим, проте ЗСУ тримають свої позиції і мають у своєму розпорядженні достатні сили і засоби, щоб відбивати атаки окупантів. Підстав говорити про наступ окупаційних військ Росії на Куп'янськ наразі немає. Про це заявив керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що рашисти, як і раніше, виношує плани щодо окупації Харківської області. «Повірте, наші ЗСУ тримають позиції, триває контрбатарейна боротьба. Про наступ росіян на Куп’янськ і мови йти не може. У нас достатньо сил та засобів на цьому та на інших напрямках, щоб відбивати ворога», – зазначив Синєгубов.

Українські війська посилюють лінії оборони і будують фортифікаційні споруди.

«Куп’янськ на сьогодні – дійсно гарячий напрямок. Так, лінія фронту після успішного контрнаступу ЗСУ змістилася. Тому ми не зупиняємося у будівництві фортифікайних споруд, лінії оборони посилюються. Адже прекрасно розуміємо, що своїх планів росіяни щодо Харківщини не змінили», – пояснив Синєгубов.

Також він сказав, що російські окупанти продовжують воювати шляхом терору. Влада продовжує проводити добровільну евакуацію жителів Куп'янського району. «Разом з тим, ми розуміємо, що, на жаль, страждають мирні жителі і цивільна інфраструктура. Бо, як і раніше, російська армія «воює» шляхом терору. Ми продовжуємо добровільну евакуацію жителів за цим напрямком», – підкреслив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай припустив, що окупаційні російські війська можуть піти в наступ на Куп'янськ. За його словами, вони сконцентрували великі сили в районі Сватового.

Триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків. 

Теги: Куп'янськ влада Харківщина армія наступ Олег Синєгубов інфраструктура росіяни рашисти окупанти

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