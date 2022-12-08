Загроза наступу на Куп'янськ: Харківська ОВА зробила заяву

Синєгубов: «Своїх планів росіяни щодо Харківщини не змінили»

Куп'янський напрямок залишається гарячим, проте ЗСУ тримають свої позиції і мають у своєму розпорядженні достатні сили і засоби, щоб відбивати атаки окупантів. Підстав говорити про наступ окупаційних військ Росії на Куп'янськ наразі немає. Про це заявив керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Голова ОВА зазначив, що рашисти, як і раніше, виношує плани щодо окупації Харківської області. «Повірте, наші ЗСУ тримають позиції, триває контрбатарейна боротьба. Про наступ росіян на Куп’янськ і мови йти не може. У нас достатньо сил та засобів на цьому та на інших напрямках, щоб відбивати ворога», – зазначив Синєгубов.

Українські війська посилюють лінії оборони і будують фортифікаційні споруди.

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«Куп’янськ на сьогодні – дійсно гарячий напрямок. Так, лінія фронту після успішного контрнаступу ЗСУ змістилася. Тому ми не зупиняємося у будівництві фортифікайних споруд, лінії оборони посилюються. Адже прекрасно розуміємо, що своїх планів росіяни щодо Харківщини не змінили», – пояснив Синєгубов.

Також він сказав, що російські окупанти продовжують воювати шляхом терору. Влада продовжує проводити добровільну евакуацію жителів Куп'янського району. «Разом з тим, ми розуміємо, що, на жаль, страждають мирні жителі і цивільна інфраструктура. Бо, як і раніше, російська армія «воює» шляхом терору. Ми продовжуємо добровільну евакуацію жителів за цим напрямком», – підкреслив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай припустив, що окупаційні російські війська можуть піти в наступ на Куп'янськ. За його словами, вони сконцентрували великі сили в районі Сватового.

Триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.