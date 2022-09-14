Стало відомо, якими ракетами окупанти вдарили по Кривому Рогу

Ворог влучив по західних околицях Кривого Рогу

Російські загарбники сьогодні близько 17:00 завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Окупанти, ймовірно, вдарили з Ту-95МС. Про це повідомляє Оперативне угрупування «Каховка».

«Ракетний удар по м. Кривий Ріг. Імовірно з Ту-95МС ракетами Х-101. Влучання по західних околиця м. Кривий Ріг», – йдеться в повідомленні.

Втрати та руйнування уточнюються.

Х-101 – стратегічна крилата ракета класу «повітря – земля» з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Може отримувати комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі. На відміну від ракет попереднього покоління є принципова можливість зміни цілі, коли ракета вже летить. За результатами випробувань ракета має кругове імовірне відхилення (КІВ) 7 м на дальності 5500 км. Теоретично ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.