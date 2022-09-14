Стало відомо, якими ракетами окупанти вдарили по Кривому Рогу
Ворог влучив по західних околицях Кривого Рогу
Російські загарбники сьогодні близько 17:00 завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Окупанти, ймовірно, вдарили з Ту-95МС. Про це повідомляє Оперативне угрупування «Каховка».
«Ракетний удар по м. Кривий Ріг. Імовірно з Ту-95МС ракетами Х-101. Влучання по західних околиця м. Кривий Ріг», – йдеться в повідомленні.
Втрати та руйнування уточнюються.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.
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