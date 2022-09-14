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Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Після ракетних ударів різко підвищується рівень води в річці Інгулець
скрін з відео

Рашисти вдарили по місту вісьмома ракетами

У Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Про це повідомив заступник голова Офісу президента Кирило Тимошенко. 

«Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей. Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зараз служби ліквідовують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація.

Потерпілих серед мирного населення немає.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після ракетних ударів по Кривому Рогу різко підвищується рівень води в річці Інгулець, а люди скуповують питну воду в маркетах, оскільки з-під кранів вона майже не тече. У деяких районах міста зникла вода та зв'язок.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

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Теги: окупанти війна Кривий Ріг Дніпропетровщина ракета ворог

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