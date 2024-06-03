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Влада Румунії обговорює можливість передачі Україні системи Patriot

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада Румунії обговорює можливість передачі Україні системи Patriot
Чолаку відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії
фото з відкритих джерел

Румунський прем'єр: «На цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу»

В Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ця система могла б прикривати і румунську територію. Про це повідомляє euronews з посиланням на заяву румунського прем'єра Марчела Чолаку.

За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.

«Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу», – сказав румунський прем'єр.

Водночас він відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії.

«Я знаю, що це цікава тема. Я б створив «термінові новини», але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у настільки важливих питаннях», – наголосив Чолаку.

Прем'єр додав, що він «твердо переконаний, що рішення не буде таким, що послабить безпеку Румунії».

Нагадаємо, Румунія може передати Україні протиракетну систему Patriot, але це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони самої країни. Йоганніс також зазначив, що навіть якщо Румунія поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. «Інакше нічого не буде зроблено», – резюмував президент країни.

До слова, під час зустрічі Зеленського з міністеркою закордонних справ Німеччин и Анналеною Бербок сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.

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Теги: Румунія

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