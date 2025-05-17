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Закарпатець намагався перетнути кордон на незвичному транспорті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Закарпатець намагався перетнути кордон на незвичному транспорті
Чоловік вирішив дістатися до Словаччини на моноколесі, вдавши, що просто прогулюється околицями Ужгорода
фото: Держпикордонслужба

Коли до Словаччини залишалося 300 метрів, порушника зупинили прикордонники

Неординарний спосіб перетину державного кордону обрав мешканець Закарпаття. Чоловік вирішив дістатися до Словаччини на моноколесі, вдавши, що просто прогулюється околицями Ужгорода. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

«План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород», – ідеться в повідомленні.

Однак його план провалився – рух зафіксувала фотопастка. Коли до кордону залишалося 300 метрів, порушника зупинили.

«Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності», – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка наживалася на військовозобов'язаних, допомагаючи їм незаконно виїхати за кордон. Зловмисники пропонували чоловікам стати «багатодітними батьками» за $3 тис., підшукуючи для цього жінок з дітьми.

Слідством встановлено, що учасники організованої злочинної групи знаходили малозабезпечених жінок з малолітніми дітьми та пропонували їм грошову винагороду за те, щоб вони визнали батьком своєї дитини стороннього чоловіка, який вже мав двох дітей. Фіктивне батьківство надавало б йому право безперешкодно перетинати державний кордон.

Також у Києві викрито злочинну групу, яка за гроші допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Серед організаторів – лікар, який виготовляв фальшиві медичні документи. 

До слова, ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

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Теги: прикордонники Закарпаття Словаччина Ужгород

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