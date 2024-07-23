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На Закарпатті затримано ухилянтів та їх провідників (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Закарпатті затримано ухилянтів та їх провідників (фото)
Організаторам протиправної схеми перетину кордону загрожує тюрма
фото: ДПСУ

Місцеві мешканці за $8 тис. переправляли чоловіків до Румунії

На Закарпатті ліквідовано канал переправлення порушників до Румунії. Про це повідомляє Держприкордонслужба України (ДПСУ).

ДПСУ зазначає, що двох організаторів протиправної схеми перетину кордону та п’ятьох їхніх клієнтів затримали правоохоронці на Закарпатті.

На Закарпатті затримано ухилянтів та їх провідників (фото) фото 1
фото: ДПСУ

«Місцеві мешканці за $8 тис. пропонували чоловікам «комплекс послуг» – спочатку селили їх в себе вдома, а потім автівкою підвозили до кордону і вказували «напрямок руху» до Румунії», – зауважують прикордонники.

На Закарпатті затримано ухилянтів та їх провідників (фото) фото 2
фото: ДПСУ

Провідникам загрожує в'язниця за статтею «Незаконне переправлення осіб через державний кордон», їхніх клієнтів очікує штраф.

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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Теги: Держприкордонслужба прикордонники військовозобов'язаний ухилянти Україна Закарпаття Румунія

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