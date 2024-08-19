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Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК заарештовано без права на заставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК заарештовано без права на заставу
Усім підозрюваним у справі було обрано тримання під вартою безальтернативно
фото: Офіс генпрокурора

Фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів

Начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника триматимуть під вартою безальтернативно. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

«За клопотаннями прокурорів Офісу генпрокурора всім трьом підозрюваним обрано тримання під вартою безальтернативно», – зазначило відомство.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад $1 млн.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. з одного ухилянта. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Раніше у Telegram-каналах почала з'являтися інформація та фото ймовірного затримання правоохоронцями очільника Бориспільського районного ТЦК Сергія Русіна. Пресслужба Бориспільського ТЦК у коментарі для «Главкома» зазначила: фотографії не відносяться до посадових осіб Бориспільського РТЦК та СП. Водночас пресслужба відмовилася відповідати, чи було затримано воєнкома. 

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Теги: корупція в Україні Офіс Генерального прокурора Київщина мобілізація ТЦК

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