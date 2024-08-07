У скількох відсотках справ українські суди скасовують штрафи від ТЦК: статистичні дані

Найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі

Станом на початок серпня в судовому реєстрі «Бабуся» виявлено щонайменше 34 справи, пов’язаних зі скасуванням штрафів від ТЦК, які були подані протягом трьох місяців після введення нових норм щодо порушень правил військового обліку. З них 30 справ завершилися на користь позивачів, і штрафи були скасовані. Про це повідомляє Opendatabot.ua.

Дослідження свідчать, що найбільше скасувань стосуються порушень, які сталися до вступу в дію змін у законі.

«Суди враховують, що закон не має зворотної дії – відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами. Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач отримувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було – тож суд скасував цей штраф», – йдеться у матеріалі.

20% штрафів позивачі оскаржили через порушення процедури притягнення до відповідальності або відсутність доказів вчинення правопорушення. До прикладу, оскаржили штраф за неперебування на військовому обліку у ТЦК чоловіка, який за два тижні до того отримав тимчасове посвідчення про взяття на військовий облік.

Найпопулярніша причина скасування штрафів:

Штраф за нормою, що не існує на момент порушення 64.7%;

​Штраф за нормою, що не існує на момент порушення 64.7%;

Відсутність доказів та порушення процедури 20.6%​;

Відсутність доказів та порушення процедури 20.6%;

Штраф залишено в силі 11.8%;

Штраф скасовано 2.9%.

Важливо, що йдеться лише про штрафи за порушення правил військового обліку за змінами у ст. 210 КУпАП, що були прийняті у травні 2024 року. За таке правопорушення можна отримати штраф від 17 тисяч грн до 25 тисяч грн.

Нагадаємо, за два місяці, від 18 травня до 16 липня 2024 року, майже п’ять мільйонів військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. За словами речника Міноборони, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК і в застосунку «Резерв+», проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Як повідомлялося, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

До слова, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані.