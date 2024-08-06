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Перешкоджання діяльності ЗСУ: екскерівника Рівненського ТЦК взято під варту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Перешкоджання діяльності ЗСУ: екскерівника Рівненського ТЦК взято під варту
Ексвоєнком є обвинуваченим у ще двох кримінальних провадженнях
фото: пресслужба ДБР

Колишнього посадовця було затримано в суботу, 3 серпня

Колишнього керівника Рівненського ТЦК взято під варту за підозрою у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Він також є обвинуваченим у справах про насильство, грабіж та незаконне збагачення на 46 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
 
Колишньому керівнику Рівненського Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки обрали запобіжний захід. Експосадовця  взяли під вартою без альтернативи внесення застави. .

«За клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону взято під варту екскерівника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ст. 114-1 КК України)»,  – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що колишнього посадовця було затримано в суботу, 3 серпня. Він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану».

Ексвоєнком є обвинуваченим у ще двох кримінальних провадженнях – за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України). Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.

Раніше повідомлялося, Рівненський апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку, якого підозрюють у побитті підлеглого, з тримання під вартою на заставу в розмірі 454 200 грн. 

Теги: ТЦК Рівненщина суд

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