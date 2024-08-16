Чи затримувала СБУ Бориспільського воєнкома? Пресслужба ТЦК відмовилася коментувати чутки

Мережею поширися фото із нібито вилученням понад $300 тис. готівки у полковника Бориспільського ТЦК

Сьогодні, 16 серпня, у Telegram-каналах почала з'являтися інформація та фото ймовірного затримання правоохоронцями очільника Бориспільського районного ТЦК і СП Сергія Русіна. Пресслужба Бориспільського ТЦК у коментарі для «Главкома» зазначила: фотографії не відносяться до посадових осіб Бориспільського РТЦК та СП. Водночас пресслужба відмовилася відповідати, чи було затримано воєнкома.

Низка ЗМІ повідомляла, що у Сергія Русіна нібито вилучили понад $300 тис. готівки та зброю. Про ймовірне затримання голови Бориспільського ТЦК повідомляв військовий та екссекретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок. За його попередньою інформацією, Русіна обвинувачують за статтями 114-1 – протидія ЗСУ та 369-2 – зловживання впливом.

Також Ярослав Годунок заявив, що затримано й начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка. Також у мережі почали поширювали фото із вилученням готівки в обох воєнкомів.

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У коментарі для «Главкома» прессцентр ТЦК зазначив: «Фото із зображенням особи у військовій формі разом із розкладеними грошовими знаками, що поширюється мережею Інтернет, не відноситься до посадових осіб Бориспільського РТЦК та СП». Водночас у прессцентрі ТЦК відмовилися надавати коментарі стосовно того, чи взагалі було затримано Русіна.

На офіційній сторінці у Facebook Бориспільського РТЦК та СП повідомили, що «ворог активно використовує соціальні мережі для поширення фейків та маніпуляцій, спрямованих на дискредитацію військовослужбовців ТЦК та СП».

Правоохоронці офіційно не коментували цю інформацію.

Як з’ясував «Главком», наразі Державне бюро розслідувань повідомило про підозри сімом полковникам, відповідальним за набір призовників до армії. Найвищим за посадою є начальник управління персоналу штабу оперативного командування «Північ» Сухопутний військ ЗСУ.