Чи отримуватимуть українці повістки в електронному форматі? Нардеп відповів

«Позиція президента – жодних повісток в електронному форматі не повинно бути», – Веніславський

В Україні не плануються повістки в електронному форматі через відсутність юридичних підстав.Про в інтерв'ю Oboz.ua розповідає член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

«Це поки що не планується (повістки в електронному форматі – «Главком»). Немає юридичних підстав, для цього необхідно вносити зміни до закону. Але позиція президента, Міністерства оборони, Верховної Ради, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки – жодних повісток в електронному форматі не повинно бути», – сказав Веніславський.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Лазуткін заявляв, що поки що Міністерство оборони України не планує впроваджувати повістки в мобільний застосунок для військовозобов'язаних «Резерв+».

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.