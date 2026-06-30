Захід України потерпає від посухи: фермери показали стан полів (відео)

У звичайний рік проміжків між пшеницею у полі не видно. Зараз рядки просвічуються

Спека вплинула на посіви зернових, аграрії очікують стартувати жнива раніше

Українські поля страждають від посухи. Фермери діляться кадрами з полів та прогнозують наслідки спеки, пише «Главком».

«За все своє життя я ще не бачив, щоб тутешня глина так сильно тріскалася. Це просто шок», – ділиться у TikTok фермер Віталій Теслюк із Дубенського району, що на Рівненщині.

На його кадрах – глибокі розколини в землі, а на наступних відео – повністю випалені посіви ячменю. Чоловік розтирає в руках сухий колосок і з сумом додає, що замість зерна там залишилася сама полова, а солома набула дивного білого кольору.

Для західних областей України подібна картина є аномальною, пише профільне видання Latifundist. Аграрії Волині, Львівщини та Рівненщини традиційно потерпають від надлишку вологи та затоплених ділянок, а не від посухи.

Проте сезон 2026 року кардинально змінив правила гри: через екстремальну спеку та критичний брак дощів ранні зернові й ріпак дозрівають у катастрофічних умовах.

Львівщина, червень 2026 фото Ігоря Зварича для Latifundist

Дощів було мало і вони – нерівномірні, ділиться досвідом фермер Ігор Зварич, чиє господарство працює в Дрогобицькому районі на Львівщині, практично біля підніжжя Карпат.

«У мене стабільна зона аж надмірного зволоження. Завжди тих дощів у середньому по 100 мм на місяць падає», – каже він.

Проте, поточний рік став аномальним: починаючи з першого квітня, тут зафіксували щонайбільше 50–60 мм дощу. До того ж опади були вкрай нерівномірними – коли одне село заливало, сусіднє залишалося сухим. Аграрій запевняє, що в середньому по околиці випало не більше 50 мм.

Аграрії прогнозують, що ранні зернові можуть «не добрати» по показниках врожаю. Однак, додають, у кожному регіоні ситуація – своя.

«Це точно аномальна історія для Волині та Рівненщини. Але я не бачу критичного стану по всьому Заходу України. На Тернопільщині та Львівщині ситуація виглядає дещо кращою. По Хмельниччині ситуація набагато краща – і по волозі, і загалом по стану посівів», – характеризує стан полів Олександр Холод, генеральний директор Vitagro Partner.

Якщо на посіви пшениці дощ суттєво не вплине, то для сої та кукурудзи опади – важливі.

«Якщо найближчим часом дощі не перепадуть, є ризик, що кукурудза просто згорить. Зараз дощ вирішальний саме для кукурудзи і сої. Хоч би липень дав 50 мм», – сподівається Ігор Зварич.

Через сильну спеку жнива можуть стартувати раніше запланованого. Разом з тим, через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження. Міненерго вживає заходів для збалансування ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, аномальна спека в Європі з 21 червня стала причиною смерті понад 1300 людей. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус. За його словами, Європа нагрівається найшвидше серед усіх континентів, а темпи потепління тут удвічі перевищують середньосвітові. У ВООЗ закликали європейські країни посилити готовність систем охорони здоров'я до хвиль екстремальної спеки та впроваджувати відповідні плани реагування.