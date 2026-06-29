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Спека паралізувала роботу «Ощадбанку»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Спека паралізувала роботу «Ощадбанку»
29 червня можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів «Ощадбанку»
фото: «Ощадбанк»

Банк обіцяє повністю відновити стабільну роботу до кінця дня, 29 червня

Спека та нестабільна робота систем енергопостачання спричинила збої в роботі окремих сервісів «Ощадбанку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу банку.

«Через аномально високу температуру повітря та нестабільну роботу систем енергопостачання виникла потреба у проведенні додаткових технічних робіт, що тимчасово вплинуло на роботу окремих сервісів «Ощадбанку», – йдеться в повідомленні.

Як запевнила пресслужба, технічні команди вже працюють над якнайшвидшим відновленням стабільної роботи всіх банківських сервісів. Утім, протягом сьогоднішнього дня, 29 червня, можливі тимчасові перебої в роботі окремих сервісів банку.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повністю відновити їх стабільну роботу до кінця дня (29 червня). Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за ваше розуміння», – заявили в «Ощадбанку».

Нагадаємо, державний «Ощадбанк» офіційно оголосив про чергове продовження терміну дії всіх своїх платіжних карток, які мали закінчитися починаючи з лютого 2022 року. Згідно з новим рішенням фінустанови, такі картки залишатимуться повноцінно активними щонайменше до 31 грудня 2026 року. Продовження здійснюється повністю в автоматичному режимі, тому клієнтам не потрібно йти до відділень. «Главком» з'ясував, кому з клієнтів фінустанови необхідно обов'язково замінити пластик найближчим часом та які обмеження чекають на власників «забутих» рахунків.

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Теги: Ощадбанк банк спека

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