На Дніпропетровщині під російську атаку потрапила знімальна група СТБ

Під час атаки журналісти та військові встигли залишити пікап

Унаслідок атаки автівка загорілася

На Дніпропетровщині під атаку російських FPV-дронів потрапила знімальна група СТБ разом з військовими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут масової інформації.

Зазначається, що це трапилося у ніч проти 6 серпня. Під час атаки журналісти та військові встигли залишити пікап, після чого один із дронів влучив у вже порожню автівку. Автівка загорілася, а п’ятеро людей – двоє медійників і троє військовослужбовців – були змушені ховатися в полі соняхів.

фото: Інститут масової інформації/Facebook

фото: Інститут масової інформації/Facebook

До слова, 9 серпня унаслідок російських атак на Дніпропетровщину загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранень. Найбільших втрат зазнала Нікопольщина, де ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Там понівечені приватні будинки, п'ятиповерхівка, господарська споруда, гараж, авто і рейсовий автобус. Загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали – 36-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Зокрема, 8 серпня внаслідок ворожої атаки на Павлоград постраждали дев'ять людей, серед них – четверо дітей. Зайнялися приватний будинок та автівка.

Також у Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки 8 серпня згорів рейсовий автобус. Внаслідок удару загинув водій автобуса. Його 48-річний колега зазнав поранень.