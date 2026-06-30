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Аномальна спека. Шмигаль дав доручення підприємствам енергосектору

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Аномальна спека. Шмигаль дав доручення підприємствам енергосектору
Шмигаль: Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми
фото: Unsplash

«Розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання»

Через аномальну спеку, що накрила Європу, енергетична система відчуває особливе навантаження. Міненерго вживає заходів для збалансування ситуації в енергосистемі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Шмигаль зауважив, що з метою забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії доручив відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору:

  • Розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації для збільшення обсягів виробництва електроенергії у періоди максимального споживання.
  • Забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та введення в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт.
  • Посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи.
  • Забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт.
  • Вжити додаткових заходів по залученню імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та опрацювати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.

«Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною – залежить від кожного з нас. Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання», – наголосив міністр.

Нагадаємо, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії.

До слова, через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко підкреслив: «Варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими».

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Теги: Денис Шмигаль Міненерго відключення світла енергетика спека

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