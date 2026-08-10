Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За тиждень ДТЕК повернув світло понад 1,2 млн абонентів після ворожих обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 1,2 млн абонентів після ворожих обстрілів
Найбільший обсяг робіт виконали на Донеччині
фото: dtek.com

Понад 1,2 млн родин знову зі світлом: енергетики ДТЕК відновлюють мережі після атак росії

За тиждень, з 3 по 9 серпня, енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 1,2 млн родин у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Роботи проводилися після ворожих обстрілів одразу після отримання дозволів від ЗСУ та ДСНС. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«З 3 по 9 серпня енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання 436 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів. Світло вдалося повернути в домівки понад 1,2 млн родин», – йдеться в ньому.

Найбільший обсяг робіт виконали на Донеччині, де, попри постійні бойові дії та нові руйнування енергооб’єктів, за тиждень відновили електропостачання для 774,3 тис. родин.

На Одещині енергетики повернули світло для 227,8 тис. родин, а на Дніпропетровщині – для 206,6 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, за пів року ДТЕК Ріната Ахметова відновив 240 енергооб’єктів мереж, що були пошкоджені під час бойових дій.

Читайте також:

Теги: ДТЕК обстріл енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент наголосив, що російське «сафарі» проти людей повинне зупинитися в Україні
Зеленський прокоментував дронове «сафарі» в Херсоні
4 серпня, 15:15
Пєсков стверджує, що припинення бойових дій нібито залежить від рішень української сторони
Кремль назвав цинічну умову для відновлення переговорів про мир
1 серпня, 17:28
Для перехоплення «Бандеролей» необхідно застосовувати зенітні ракетні комплекси
Уповноважений з санкцій пояснив, чому ракету «Бандероль» складно перехопити
29 липня, 14:53
За 2025 рік сукупний дохід Рудник склав 3,81 млн грн
Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка
22 липня, 11:15
ДСНС показала руйнування та пожежі у 5 районах Києва після атаки
Рятувальники дістають людей із вогню: ДСНС показала руйнування в Києві (фото)
19 липня, 04:54
Федоров назвав головні досягнення на посаді міністра оборони
Федоров підбив підсумки роботи на посаді міністра оборони
15 липня, 21:27
Наслідки ракетно-дронової атака на Одещину
Ракетний удар по Одесі: є загиблі, кількість постраждалих зросла
15 липня, 14:22
Колишній голова громади віддав життя за Україну
Від учителя й очільника громади до захисника. Згадаймо Віктора Мирончука
15 липня, 09:00
Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
6 серпня, 08:59

Події в Україні

Бровді пояснив, навіщо Сили оборони знеструмлюють Крим
Бровді пояснив, навіщо Сили оборони знеструмлюють Крим
Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині
Росіяни вбили 15-річного хлопця на Дніпропетровщині
170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026
170 боїв за добу: лінія фронту станом на 10 серпня 2026
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
Розбився МіГ-29 на Одещині
Розбився МіГ-29 на Одещині
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 1,2 млн абонентів після ворожих обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 1,2 млн абонентів після ворожих обстрілів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua