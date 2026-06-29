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Спека в Європі вбила понад 1300 людей: ВООЗ б’є на сполох

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Спека в Європі вбила понад 1300 людей: ВООЗ б’є на сполох
Наразі під загрозою перебування у високому температурному режимі в ЄС перебуває близько мільйони громадян
фото: point.md

Гебреїсус: ВООЗ співпрацює зі своїми державами-членами та партнерами, щоб протидіяти загрозам для здоров’я, пов’язаним з екстремальною спекою

Аномальна спека в Європі з 21 червня стала причиною смерті понад 1300 людей. Про це повідомив директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус, передає «Главком».

«Європа – це континент, що нагрівається найшвидше на Землі: темпи потепління тут удвічі перевищують середні глобальні показники. Наразі 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки, сотні людей загинули, школи закриті, енергомережі виходять з ладу. Під впливом кліматичних змін та глобального потепління явище спекотної хвилі, яке раніше вважалося «раз на покоління», тепер трапляється майже щороку. Нас попереджали», – йдеться у дописі.

Гебреїсус наголосив, що з 21 червня в Європі зафіксовано понад 1300 випадків надмірної смертності, пов’язаних із високими температурами. За його словами, тепловий стрес часто називають «тихим вбивцею» – а європейські будинки, робочі місця та школи не були побудовані з урахуванням таких температур.

«ВООЗ співпрацює зі своїми державами-членами та партнерами, щоб протидіяти загрозам для здоров’я, пов’язаним з екстремальною спекою, зосереджуючись на готовності, профілактиці та посиленні заходів реагування систем охорони здоров’я. Зокрема, ми закликаємо європейські країни впроваджувати плани дій щодо охорони здоров’я в умовах спеки в рамках ширшої програми захисту здоров’я від наслідків зміни клімату», – додав Гебреїсус.

Нагадаємо, Франція зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. Із 24 червня в країні зареєстрували приблизно на тисячу більше смертей, ніж зазвичай фіксують у цей період.

До слова, у Лондоні скасували конференцію, присвячену наслідкам аномальної спеки, через занадто високу температуру в будівлі, де мав відбутися захід. Організатори пояснили рішення ризиком для здоров'я учасників.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

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Теги: спека Європа ВООЗ

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