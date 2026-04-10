Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима

Український захисник: «Ніс для того, щоб його можна було обміняти на когось із наших хлопців»

На Сумщині боєць 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» евакуював пораненого громадянина Білорусі, який воював на боці російської армії та здався в полон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу бригади.

«Громадянин Білорусі, який добровільно здався 47 ОМБр «Маґура» на Сумщині, підписав контракт з армією РФ і прийшов на нашу землю вбивати українців за гроші. Та щось пішло не так – і окупант вирішив здаватися в полон українській армії. Поки виходив – підірвався на міні. По криках його знайшли бійці 47-ї ОМБр і один наш воїн ніс окупанта на собі 10 км по замінованих полях», – йдеться у повідомленні.

«Лють», боєць 47 ОМБр «Маґура» пояснив: «Ніс для того, щоб його можна було обміняти на когось із наших хлопців».

До слова, окупанту, який потрапив у полон до ЗСУ, у таборі вилікували поранену руку. При цьому російські медики відмовлялися оперувати кінцівку.

Як повідомлялося, український полон суттєво змінив зовнішність окупанта. 27-річний Олексій Білобородов так страждав і мучився, що за сім місяців набрав два десятки кілограмів.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.