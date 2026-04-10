Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима

Наталія Порощук
Військові взяли в полон білоруса
фото: скриншот з відео

Український захисник: «Ніс для того, щоб його можна було обміняти на когось із наших хлопців»

На Сумщині боєць 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» евакуював пораненого громадянина Білорусі, який воював на боці російської армії та здався в полон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу бригади.

«Громадянин Білорусі, який добровільно здався 47 ОМБр «Маґура» на Сумщині, підписав контракт з армією РФ і прийшов на нашу землю вбивати українців за гроші. Та щось пішло не так – і окупант вирішив здаватися в полон українській армії. Поки виходив – підірвався на міні. По криках його знайшли бійці 47-ї ОМБр і один наш воїн ніс окупанта на собі 10 км по замінованих полях», – йдеться у повідомленні.

«Лють», боєць 47 ОМБр «Маґура» пояснив: «Ніс для того, щоб його можна було обміняти на когось із наших хлопців».

До слова, окупанту, який потрапив у полон до ЗСУ, у таборі вилікували поранену руку. При цьому російські медики відмовлялися оперувати кінцівку. 

Як повідомлялося, український полон суттєво змінив зовнішність окупанта. 27-річний Олексій Білобородов так страждав і мучився, що за сім місяців набрав два десятки кілограмів.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Читайте також:

Читайте також

Зеленський подякував учасникам цьогорічного Бучанського саміту за тримання фокусу уваги світу навколо України
«Світ матиме шанс на мир лише через справедливість». Бучанський саміт: звернення президента
31 березня, 19:05
На місці працюють екстрені служби
РФ атакувала житлову забудову Запоріжжя: є поранені (оновлено)
11 березня, 17:52
Трамп не зміг чітко пояснити цілі війни в Ірані або строки завершення
NYT: Трамп зробив ставку на швидкий крах Ірану, але недооцінив наслідки війни
29 березня, 05:42
Нині триває 1498-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 квітня 2026 року
1 квiтня, 08:23
Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф сидить у кріслі
Іран погрожує заблокувати другу стратегічну протоку
4 квiтня, 07:48
Москва заявила про зупинку в переговорах
Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією
6 квiтня, 14:21

Генштаб заявив про ураження низки важливих об'єктів РФ
Захисник 10 км ніс пораненого окупанта мінними полями, аби обміняти його на побратима
ЄСПЛ взяв до розгляду справу Коломойського про громадянство, – адвокат
«Без людей війни програються». Буданов різко висловився про ухилянтів і противників ТЦК
Черговий рекорд на фронті: Мадяр назвав приголомшливу кількість знищених ворожих цілей
«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
