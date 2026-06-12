Названо ім'я першого 18-річного окупанта, ліквідованого на війні проти України

56% ліквідованих окупантів припадає на добровольців, мобілізованих і засуджених, які вирушили на війну з виправних колоній

Журналісти встановили імена 226 055 російських військових, яких було ліквідовано під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Понад 200 осіб у цьому списку – 18-річні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російську службу BBC.

Зазначається, що Підмосков’я – стабільно лідирує за кількістю загиблих. Підтверджені втрати серед жителів цього регіону – 6 084 особи. На першому місці з великим відривом залишається Башкортостан – лише за останні два тижні регіон подолав позначку в 10 тис. ліквідованих в Україні. Друге місце посідає Татарстан – 8 759 окупантів.

«Якщо перерахувати дані втрат з урахуванням щільності чоловічого населення в кожному регіоні, то в лідерах опиняються Тива, Бурятія та республіка Алтай. Як і раніше, шанси військових з цих регіонів опинитися в нашому списку в 20-30 разів вищі, ніж для москвичів. За останні два тижні до нашого списку додалося понад 2500 імен», – йдеться у матеріалі.

Більшість ліквідованих, чию смерть підтвердили журналісти за останній місяць, – це військовослужбовці, які з 2024 року вважалися зниклими безвісти, а потім були визнані загиблими російською стороною. В одних випадках були знайдені їхні тіла, в інших таке рішення ухвалював суд – на підставі запиту родичів або військових частин.

Понад половину всіх загиблих (56%) зараз припадає на добровольців, мобілізованих і засуджених, які вирушили на війну з виправних колоній.

«Реальна кількість загиблих на фронті за понад чотири роки війни перевищує дані, отримані нами на основі відкритих джерел. Військові фахівці припускають, що наш аналіз російських кладовищ, військових меморіалів і некрологів може охоплювати від 45% до 65% від реальної кількості загиблих. Таким чином, згідно зі зібраними відомостями, загальні втрати проросійських сил можуть становити від 371 080 до 528 148 військовослужбовців», – додається у матеріалі.

Зауважимо, що Алішер Свірін – перший ліквідований російський військовий 2008 року народження в іменному списку журналістів. Коли саме він вирушив на фронт – невідомо, але з огляду на його вік, він не міг прослужити понад три місяці. Алішер пішов служити за контрактом і був ліквідований 1 травня 2026 року у війні.

До слова, дані Міністерства фінансів Росії свідчать: у першому кварталі 2026 року армія РФ підписала 71 216 нових контрактів – найнижчий показник за три роки. Водночас регіональні бюджетні виплати вказують на близько 9 тис. вбитих на місяць, або 300 на день.