Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вбила працівницю залізниці на Сумщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росія вбила працівницю залізниці на Сумщині
Росіяни вдарили по Сумщині
фото: ДСНС Дніпропетровщини (ілюстративне)

Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин

Уночі російська терористична армія атакувала залізничну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок цього загинула працівниця залізниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Внаслідок удару загинула працівниця одного з об’єктів залізниці. Тут було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Надамо всю необхідну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ще одну працівницю поста електричної централізації госпіталізовано. «Лікарі діагностували перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі. Її вже прооперовано. Перебуваємо на постійному зв’язку з лікарями, щоб забезпечити нашу поранену колегу всім необхідним», – наголосила компанія.

«Укрзалізниця» підкреслила, що попри ворожу атаку, рух поїздів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин.

Зауважимо, російська терористична армія атакувала Конотоп. Удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині, загинула працівниця залізниці.

До слова, у ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 221 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зокрема, російська армія вдарила по Миколаєву. Троє мешканців приватного будинку постраждали через атаку російських БпЛА.

Читайте також:

Теги: війна Укрзалізниця Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ракетного удару по Києву та Андрій Звягінцев позує з Гран-прі за фільм «Мінотавр»
Про рабство і перемогу російського режисера у Каннах
25 травня, 07:13
Голосування завершилося з результатом 50 проти 49
Сенат США знову заблокував обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
14 травня, 00:03
Ніна Литвинова – російська правозахисниця та учасниця дисидентського руху, яка десятиліттями допомагала політв’язням у СРСР та Росії
«Мої сили скінчилися». Російська правозахисниця наклала на себе руки через війну та репресії
15 травня, 13:18
Наслідки ворожої атаки на Дніпро
Удар по Дніпру: кількість поранених зросла (оновлено)
21 травня, 20:16
На місці влучання працюють ДСНС та поліція
РФ атакувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: посилки опинилися під завалами
25 травня, 10:25
13-річний Родіон отримав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона
«Уламок пройшов крізь мозок». У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію підлітку
29 травня, 14:35
Дрон влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац
Bloomberg: Падіння дрона РФ в Румунії оголило критичну проблему НАТО
30 травня, 18:58
Поки Андрій Деркач переховується у РФ його ексдружина рятує арештоване майно в Україні
Хто допоміг родині Героя Росії Деркача скасувати арешт готівки в Україні? Нові деталі скандалу
2 червня, 07:30
Енергетики не постраждали
Росіяни атакували дроном автомобіль енергетиків на Харківщині
10 червня, 10:15

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2026 року
Росія вбила працівницю залізниці на Сумщині
Росія вбила працівницю залізниці на Сумщині
Атака на Миколаїв: постраждали люди, спалахнула масштабна пожежа
Атака на Миколаїв: постраждали люди, спалахнула масштабна пожежа
Втрати ворога станом на 12 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 12 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2026

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua