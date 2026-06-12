Росія вбила працівницю залізниці на Сумщині

Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин

Уночі російська терористична армія атакувала залізничну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок цього загинула працівниця залізниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Внаслідок удару загинула працівниця одного з об’єктів залізниці. Тут було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Надамо всю необхідну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ще одну працівницю поста електричної централізації госпіталізовано. «Лікарі діагностували перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі. Її вже прооперовано. Перебуваємо на постійному зв’язку з лікарями, щоб забезпечити нашу поранену колегу всім необхідним», – наголосила компанія.

«Укрзалізниця» підкреслила, що попри ворожу атаку, рух поїздів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин.

Зауважимо, російська терористична армія атакувала Конотоп. Удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині, загинула працівниця залізниці.

До слова, у ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 221 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зокрема, російська армія вдарила по Миколаєву. Троє мешканців приватного будинку постраждали через атаку російських БпЛА.