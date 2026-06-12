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Атака на Миколаїв: постраждали люди, спалахнула масштабна пожежа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Миколаїв: постраждали люди, спалахнула масштабна пожежа
Унаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі пошкоджені автівки та будинки
фото: Віталій Кім/Telegram

Надзвичайники врятували з пошкодженої будівлі чоловіка та двох жінок

Російська армія вдарила по Миколаєву. Троє мешканців приватного будинку постраждали через атаку російських БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Надзвичайники врятували з пошкодженої будівлі чоловіка 1985 р. н. з осколковими пораненнями та двох жінок 1986 та 2008 р. н. Їх госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

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Також на місці удару виникла масштабна пожежа. Внаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі пошкоджені дві автівки та 14 приватних домоволодінь, з яких два – зруйновані.

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На місці удару виникла масштабна пожежа
фото: ДСНС, Віталій Кім/Telegram

На місці працювали 30 рятувальників, вісім спецавтомобілів ДСНС, в тому числі хіміки та сапери, а також правоохоронці, медики та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що росіяни зранку знову атакували місто «шахедами». «Постраждав чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі», – зауважив він.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

До слова, у ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 221 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Теги: війна Миколаїв

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