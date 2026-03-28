Українці врятували поранену руку полоненому окупанту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українці врятували поранену руку полоненому окупанту
Сестра зауважила, що у полоні Максим набрав вагу та має гарний вигляд
фото: скріншот із відео

На війну Максим Гудін потрапив через проблеми з законом

Окупанту, який потрапив у полон до ЗСУ, у таборі вилікували поранену руку. При цьому російські медики відмовлялися оперувати кінцівку. Як інформує «Главком», історію російського військового розповідає проєкт «Наш вихід».

Максим Гудін – 22-річний уродженець Новотроїцька Оренбурзької області. Він виріс у багатодітній родині, де вихованням молодших дітей переважно займалася старша сестра Анастасія. За її словами, приділяти Максиму достатньо уваги не завжди вдавалося, і він нерідко потрапляв у неприємності.

На війну Гудін потрапив через проблеми з законом. Міг опинитися у в'язниці, але йому запропонували контракт. Служив у складі військової частини 87441 (80-й танковий полк) на передовій. Там він отримав кілька поранень: перше – легке, осколкове, а друге виявилося серйозним. Максиму сильно пошкодило руку, після чого він опинився в госпіталі в Казані.

З березня по липень Гудін перебував на лікуванні, проте обіцяну операцію йому так і не провели – за офіційною версією, через проблеми з серцем. Пізніше він повернувся додому і чекав направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Коли з комендатури повідомили, що потрібно приїхати за направленням, родина зраділа – рука у Максима фактично не функціонувала, тому його мали списати. Однак замість комісії його відправили назад на передову – одразу до штурмового підрозділу.

Під час штурму Максим отримав ще одне поранення – у ту саму руку, яку так і не прооперували. Кілька тижнів він провів пораненим в окопі, після чого потрапив у полон. Українські військові надали йому допомогу, врятували життя і дозволили зв’язатися з сестрою, щоб повідомити про свій стан і попросити змінити йому статус на «військовополонений».

Завдяки руху «Наш вихід» Максим зміг поговорити з сестрою та своєю дівчиною. Під час розмови Анастасія дізналася, що українські медики змогли врятувати Максиму руку. Вона думала, що брату ампутували кінцівку. Сестра також зазначила, що у полоні Максим набрав вагу та має гарний вигляд.

Нагадаємо, український полон суттєво змінив зовнішність окупанта. 27-річний Олексій Білобородов так страждав і мучився, що за сім місяців набрав два десятки кілограмів.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Крім того, полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні. За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.

Також полонений окупант отримав можливість подзвонити рідним, однак його чекав неприємний сюрприз – і мати, і сестра відмовилися спілкуватися. 

Теги: полон військові жінка поранення

Українці врятували поранену руку полоненому окупанту
Українці врятували поранену руку полоненому окупанту
