Українці врятували поранену руку полоненому окупанту

На війну Максим Гудін потрапив через проблеми з законом

Окупанту, який потрапив у полон до ЗСУ, у таборі вилікували поранену руку. При цьому російські медики відмовлялися оперувати кінцівку. Як інформує «Главком», історію російського військового розповідає проєкт «Наш вихід».

Максим Гудін – 22-річний уродженець Новотроїцька Оренбурзької області. Він виріс у багатодітній родині, де вихованням молодших дітей переважно займалася старша сестра Анастасія. За її словами, приділяти Максиму достатньо уваги не завжди вдавалося, і він нерідко потрапляв у неприємності.

На війну Гудін потрапив через проблеми з законом. Міг опинитися у в'язниці, але йому запропонували контракт. Служив у складі військової частини 87441 (80-й танковий полк) на передовій. Там він отримав кілька поранень: перше – легке, осколкове, а друге виявилося серйозним. Максиму сильно пошкодило руку, після чого він опинився в госпіталі в Казані.

З березня по липень Гудін перебував на лікуванні, проте обіцяну операцію йому так і не провели – за офіційною версією, через проблеми з серцем. Пізніше він повернувся додому і чекав направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Коли з комендатури повідомили, що потрібно приїхати за направленням, родина зраділа – рука у Максима фактично не функціонувала, тому його мали списати. Однак замість комісії його відправили назад на передову – одразу до штурмового підрозділу.

Під час штурму Максим отримав ще одне поранення – у ту саму руку, яку так і не прооперували. Кілька тижнів він провів пораненим в окопі, після чого потрапив у полон. Українські військові надали йому допомогу, врятували життя і дозволили зв’язатися з сестрою, щоб повідомити про свій стан і попросити змінити йому статус на «військовополонений».

Завдяки руху «Наш вихід» Максим зміг поговорити з сестрою та своєю дівчиною. Під час розмови Анастасія дізналася, що українські медики змогли врятувати Максиму руку. Вона думала, що брату ампутували кінцівку. Сестра також зазначила, що у полоні Максим набрав вагу та має гарний вигляд.

