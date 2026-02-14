Окупант в українському полоні набрав 20 кілограмів

Окупант зізнався, що ніколи в житті так багато не важив

Олексій Білобородов визнав, що в полоні отримує регулярне харчування та медичну допомогу

Український полон суттєво змінив зовнішність окупанта. 27-річний Олексій Білобородов так страждав і мучився, що за сім місяців набрав два десятки кілограмів. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Наш вихід».

Білобородов – мешканець Уссурійська. До війни він працював на заводі з виробництва картону, жив звичайним життям і не планував брати до рук зброю. Все змінилося восени 2022 року: наприкінці вересня Олексія мобілізували. Кілька тижнів формальної «підготовки» – і відправлення в Україну, на Запорізький напрямок. На передовій Білобородов опинився на першій лінії і майже відразу зіткнувся зі смертю. Втрати були постійними, загиблих він бачив багато. У таких умовах Олексій провів півтора року, поки нарешті не дочекався відпустки. Пізніше з'ясувалося, що за документами він уже значився як той, хто побував у відпустці, хоча насправді це було фікцією.

Олексій дзвонить дружині одразу після потрапляння у полон фото: скріншот із відео

Повернувшись додому, Олексій спробував домогтися справедливості і вступив у конфлікт з командуванням. Це обернулося для нього в'язницею: його забрали прямо з дому, звинуватили в самовільному залишенні частини і засудили до восьми років позбавлення волі.

У в'язниці Білобородов провів близько року. За його словами, тиск з боку співробітників колонії став нестерпним. У травні 2025 року він не витримав гноблення і підписав контракт, а вже через два тижні знову опинився на штурмі – на тому ж Запорізькому напрямку.

Під час завдання Олексій потрапив під обстріл і отримав поранення. «Мої напарники втекли, і я залишився один», – згадує він. Незабаром він почув голоси українських військових, які взяли його в полон і надали необхідну допомогу.

У таборі для військовополонених Олексій Білобородов пробув сім місяців. Коли потрапив туди, мав 43 кілограми, а зараз – 63. Він зізнається, що ніколи стільки не важив, максимум – 55 кілограмів. Що окупант набрав, помічає навіть його дружина, зауважує, що він тепер «пухляш».

А це окупант після семи місяців полону фото: скріншот із відео

Білобородов визнав, що в полоні отримує регулярне харчування та медичну допомогу. Саме завдяки «режиму», як він каже, йому вдалося набрати вагу. Зараз він працює – плете меблі, зокрема дивани та стільці. І, звісно ж, чекає на обмін.

