Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2026 року

В Україні триває 1570-й день повномасштабної війни

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів

За минулу добу зафіксовано 241 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 12 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки



Новини війни

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Українські оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку

Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував 11 разів та у районі Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував три рази, у районі Вороного та у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1570-й день повномасштабної війни в Україні.