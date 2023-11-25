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ЗСУ на лівобережжі Дніпра продовжують завдавати вогневого ураження противнику – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ на лівобережжі Дніпра продовжують завдавати вогневого ураження противнику – Генштаб
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби на фронті відбулось 42 бойових зіткнення

Триває 640-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 74 знищено нашими захисниками. Про це у вечірньому зведенні 25 листопада інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси, Єліне, Блешня, Тимоновичі, Леонівка, Грем'яч Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Локня, Запсілля, Тур'я, Попівка Сумської області; Уди, Алісівка, Бочкове, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки. Завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.  Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Миколаївка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 17 атак окупантів біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 7 атак. Завдав авіаційних ударів неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Михайлівка, Шляхове, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.

Як повідомлялося, російські окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку, щоб оточити місто.

Як відомо, наразі в Авдіївці залишаються десь 1500 місцевих мешканців. Вони мешкають переважно у підвалах, хоча є ті, хто залишаються у своїх квартирах та приватних будинках. 

До слова, якщо окупантам вдастя захопити Авдіївський коксохімічний завод, це дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті. 

Теги: окупанти авіація Генштаб полон завод Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура місто озброєння населення ворог

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