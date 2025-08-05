Залізничники відновили рух через Лозову, яку окупанти масовано обстріляли

У Лозовій загинуло дві людини, ще 13 – постраждало

Залізничники відновили рух через місто Лозова Харківської області, яке у ніч проти 5 серпня пережило масовану російську атаку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, протягом дня у Лозовій працювали рятувальники та ремонтні бригади. «Більш ніж два десятки «Шахедів» – цілеспрямовано, по цивільній інфраструктурі. Це специфічна тактика терору – російського терору. Вони спрямовують кілька десятків «Шахедів» на одне місто, на одну нашу громаду», – сказав глава держави.

Глава нашої держави додав, що у Лозовій загинуло дві людини, ще 13 людей постраждало, зокрема дві дитини. Крім цього, була пошкоджена залізнична інфраструктура.

«Українські залізничники – справжні герої – вже відновили рух через Лозову. Важливо, що завжди наші люди відновлюють основу для життя. І це знають у світі, і дуже добрі слова говорять про українців, і допомагають нашій державі завдяки тому, що стільки всього українці наші роблять для захисту життя», – додав Зеленський.

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Нагадаємо, вночі росіяни здійснили масований обстріл міста Лозова Харківської області, застосувавши ударні БпЛА, внаслідок чого було зафіксовано понад 30 влучань. Рятувальники інформували, що сталися руйнації будівель та виникло шість осередків пожеж.

До слова, російські окупанти застосовують нову тактику мінування територій Сумської області, використовуючи для цього безпілотні літальні апарати. В обласній військовій адміністрації повідомили, що українські захисники збили ворожий дрон, під крилами якого були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.